 

В «Молдовагаз» потребителей попросили вовремя рассчитываться за газ

09.02.2022, 2:23, Новости дня
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Газораспределительная компания «Молдовагаз» обратилась к небытовым потребителям с просьбой своевременно оплатить счета за газ, чтобы избежать его возможного отключения в феврале.

«В целях обеспечения выполнения со стороны АО «Молдовагаз» договорных обязательств по оплате, принятых перед ПАО «Газпром», и во избежание прекращения поставок природного газа, просим небытовых потребителей в оптимальные сроки произвести оплату объема потребленного природного газа», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение компании.

Ранее в Газпроме заявили, что молдавская сторона в подходе к проведению аудита долгов «Молдовгаза» нарушает договоренности, достигнутые в октябре 2021 года. 

Напомним, в январе «Молдовагаз» срочно погасила долг перед Газпромом после предупреждения о прекращении поставок газа. Правительство республики помогло погасить задолженность. В стране был временно введен режим ЧП.

В октябре прошлого года «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку топлива на пять лет.

Как объяснил глава «Молдовагаза» Вадим Чебан, компания столкнулась с финансовыми трудностями из-за несвоевременной корректировки тарифов в стране.



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