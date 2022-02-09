В «Молдовагаз» потребителей попросили вовремя рассчитываться за газ

Газораспределительная компания «Молдовагаз» обратилась к небытовым потребителям с просьбой своевременно оплатить счета за газ, чтобы избежать его возможного отключения в феврале.

«В целях обеспечения выполнения со стороны АО «Молдовагаз» договорных обязательств по оплате, принятых перед ПАО «Газпром», и во избежание прекращения поставок природного газа, просим небытовых потребителей в оптимальные сроки произвести оплату объема потребленного природного газа», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение компании.

Ранее в Газпроме заявили, что молдавская сторона в подходе к проведению аудита долгов «Молдовгаза» нарушает договоренности, достигнутые в октябре 2021 года.

Напомним, в январе «Молдовагаз» срочно погасила долг перед Газпромом после предупреждения о прекращении поставок газа. Правительство республики помогло погасить задолженность. В стране был временно введен режим ЧП.

В октябре прошлого года «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку топлива на пять лет.

Как объяснил глава «Молдовагаза» Вадим Чебан, компания столкнулась с финансовыми трудностями из-за несвоевременной корректировки тарифов в стране.