 

В ЕС назвали новость Bloomberg о вторжении РФ на Украину ошибкой

09.02.2022, 2:22, Новости дня
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Евросоюз считает, что сообщение агентства Bloomberg о том, что РФ якобы вторглась на Украину ошибкой «с коротким сроком жизни», сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Мы заметили это сообщение в медленные часы выходного дня (оно было опубликовано в ночь на субботу – прим. ВЗГЛЯД), однако поняли, что это была ошибка с коротким сроком жизни, которую новостное агентство быстро исправило. Она не вызвала особого резонанса и не привлекла внимания СМИ», – передает его слова ТАСС.

Напомним, ночью американское агентство Bloomberg опубликовало на сайте заголовок о «вторжении» РФ на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. В издании заявили позже, что разбираются в произошедшем. 



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