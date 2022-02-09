Российские Ту-22М3 выполнили второе патрулирование в небе над Белоруссией

Два российских бомбардировщика Ту-22М3 выполнили очередное патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии во время проверки сил Союзного государства, их сопровождали истребители двух стран, сообщили в минобороны России.

«В ходе проверки сил реагирования Союзного государства два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил РФ выполнили второе патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь в текущем месяце», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение министерства.

Самолеты сопровождались истребителями Су-35С ВКС РФ и Су-30СМ ВВС Белоруссии. Полет длился около четырех часов.

Ранее сообщалось, что первое патрулирование состоялось 5 февраля. В ходе полета были отработаны вопросы по решению совместных задач с авиацией и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Белоруссии.