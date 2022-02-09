 

Резников во второй раз с начала пандемии заболел COVID-19

09.02.2022, 1:44, Новости дня
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“По состоянию на утро 8 февраля в Киеве зафиксировано 2862 новых случая коронавируса за сутки. Я тоже попал сюда. Чувствую себя хорошо, на самоизоляции, но в рабочем режиме. Почти за два года пандемии и карантинов и благодаря всем современным средствам связи рабочий режим непрерывный, 24/7”, – написал он.

Глава Минобороны отметил, что новый штамм благодаря своевременной вакцинации не так тяжело переносится, как в первую волну пандемии коронавируса.

https://www.facebook.com/alex.reznikoff/posts/10227664357014192

В первый раз Резников болел коронавирусом в ноябре 2020 года, о чем он сообщал на своей странице в Facebook.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

20 января 2022 года министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса “Омикрон”.

В Центре общественного здоровья Минздрава сообщали 27 января, что в Украине 6,2% всех заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 составляют дети. Ляшко говорил 7 февраля, что в ближайшие две недели число новых случаев COVID-19 в Украине может вырасти до 60 тыс. за сутки.

В Украине за сутки 7 февраля зафиксировано более 34 тыс. новых случаев COVID-19, среди заболевших – 3095 детей и 955 медработников. По данным Минздрава, больше всего инфицированных коронавирусом выявили в Одесской области – 3921 человек, 2862 – в Киеве, 2336 – во Львовской области, 2022 – в Харьковской.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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