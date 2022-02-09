 

“Я ее украду и заберу в горы”. Цимбалюк рассказал, как спас спикера МИД РФ Захарову

09.02.2022, 1:44, Новости дня
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“На самом деле я однажды Машу спас в прямом смысле этого слова. Я знаю человека, который был безумно влюблен в Марию Владимировну. Этот человек уже уехал из Москвы в одно южное государство. И он говорит мне: “Я ее украду и заберу в горы”. А я ему: “Борис, не имеешь права. Никто не имеет права против воли человека его похищать”. Он послушал меня и отказался от своего хитрого плана. Так что, Маша, ты мне должна”, – сказал Цимбалюк.

Он отметил, что уважает Захарову как профессионала.

“Я могу ей написать, с большой вероятностью она ответит. Возможно, если она не занята, может поднять трубку. На брудершафт мы не пили”, – подчеркнул журналист.

Контекст:

Захаровой 46 лет. Должность спикера МИД РФ она занимает с августа 2015 года.

Цимбалюк, который последние 13 лет работал в Москве, в январе этого года заявил, что уехал из РФ из-за угрозы своей безопасности.

Захарова и Цимбалюк – друзья в Facebook. Спикер МИД РФ периодически комментирует публикации украинского журналиста в соцсети.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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