В парламенте Словакии депутат вылил воду на флаг Украины. Видео

Соглашение должно позволить американским военным в течение 10 лет использовать без арендной платы военные аэропорты Словакии. Оппозиция называет это возможной утратой суверенитета, ее представители блокировали трибуну, срывали выступление министра обороны Словакии Ярослава Надя и не давали выступать представителям провластных партий.

Депутаты от ультраправой партии “Народная партия – Наша Словакия” Петер Крупа и Андрей Медвецки заблокировали трибуну и растянули перед микрофоном флаг Словакии, а представители партии “Свобода и солидарность” Яна Цыганикова и Мирослав Жиак растянули перед трибуной флаг Украины. После этого Медвецки взял бутылку воды и начал обливать флаг Украины, а затем – депутатов, державших его.

На инцидент отреагировало в Facebook посольство Украины в Словакии.

“Сегодня в Киеве Иван Корчок [глава МИД Словакии] подтвердил твердую, неизменную позицию Словакии в поддержке Украины… Недостойное обращение с флагом Украины… не может ее поколебать. Осуждаем и требуем извинений!” – говорится в заявлении.

https://www.facebook.com/ukr.embassy.slovakia/videos/917038435679104/

Контекст:

7 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин во время разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что НАТО предпринимает попытки “освоения” территории Украины, “поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении”.

17 декабря на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении” и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Россия также требует, чтобы войска и вооружение НАТО вернулись в рамки рубежей 1997 года (с тех пор в Альянс вступил ряд стран, включая Польшу).

10-го, 12-го и 13 января 2022 года состоялись переговоры России, США, НАТО и ОБСЕ по этим требованиям. По итогам переговоров в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители Штатов сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Страны славковского формата – Австрия, Чехия и Словакия – стоят на стороне Киева в ситуации вокруг Украины, при этом выбор, куда должна следовать страна, остается за украинцами. Об этом 8 февраля в Киеве на совместной пресс-конференции с главами МИД Украины, Словакии и Австрии – Дмитрием Кулебой, Иваном Корчком и Александером Шалленбергом – заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

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