Тбилиси и Ереван не смогли поделить мацони

Грузия не разрешила Армении экспортировать в Россию через грузинскую территорию кисломолочный продукт «мацун», обосновав это тем, что ранее запатентовала собственное мацони как интеллектуальную собственность, информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По данным грузинских СМИ, теперь Ереван, чтобы получить возможность вывозить продукцию в Россию, назвал его «армянским горным йогуртом».

Минэкономики Армении предложило Грузии провести переговоры, чтобы уточнить название продукции.

Грузия и Армения не впервые сталкиваются с подобной проблематикой. Еще в 2011 году Тбилиси выдвигал претензии Еревану за реализацию во Франции вина «Саперави», чурчхел, хачапури как армянских товаров. Именно после этого Тбилиси ускорил процесс патентования грузинской продукции.

Ранее платформа Google Arts & Culture составила список «10 блюд, которые повлияли на русскую кухню», борщ, по мнению авторов подборки, стал одной из составляющих, сформировавших современное русское меню.

На публикацию Google отреагировал министр культуры Украины Александр Ткаченко, по его словам, «Россия в очередной раз пытается присвоить национальное (украинское) блюдо».