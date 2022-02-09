Министр обороны Украины заразился коронавирусом

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что заразился коронавирусом.

«Самочувствие хорошее, [я] на самоизоляции, но в рабочем режиме. Спустя почти два года пандемии <…> и благодаря <…> современным средствам связи режим работы [сохраняется] непрерывный», – написал Резников на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, благодаря ранней вакцинации заражение новым штаммом «переносится легче, чем во время первой волны». О первом выявлении коронавируса у Резникова, тогда еще вице-премьера Украины, стало известно 10 ноября 2020 года.

В минувшее воскресенье министр обороны Турции Хулуси Акара, сопровождавший президента республики Тайипа Эрдогана во время визита на Украину, сообщил, что получил положительный результат теста на COVID-19.

Днем ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после возвращения с Украины сообщил, что вместе с супругой заразился омикрон-штаммом коронавируса. По словам супруги турецкого лидера Эмине Эрдоган, президент Турции чувствует себя хорошо и продолжает работать. Президент РФ Владимир Путин направил Эрдогану телеграмму с пожеланиями скорейшего выздоровления и «крепкого здоровья на долгие годы».