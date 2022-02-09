 

Боррель: Я не думаю, что Россия намерена вторгнуться в Украину, как Гитлер напал на Советский Союз

09.02.2022, 0:59, Новости дня
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Видео выступления политика опубликовано на сайте Европейской комиссии.

“Я бы не говорил, что мы находимся перед началом полномасштабной войны, подобной Второй мировой войне. Не думаю, что Россия намерена вторгнуться в Украину, как Гитлер напал на Советский Союз в 1941-м”, – заявил Боррель.

Он добавил, что сейчас мир находится в наиболее критической ситуации со времен окончания холодной войны.

“Я не думаю, что мы столкнемся с незамедлительными и классическими боевыми действиями с использованием пехоты, оккупации городов и захвата территорий. Это не значит, что Россия не способна нанести Украине огромный ущерб, ставя свой сапог на ее землю. Но, кроме этого, есть кибервойна, есть политическая дестабилизация, захвачены территории Донбасса”, – сказал Боррель.

По его словам, страны НАТО готовы к жесткой реакции в случае вторжения РФ в Украину и это делает маловероятным дальнейшую эскалацию.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявлял, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению.

8 февраля Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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