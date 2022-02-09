Зеленский назначил главу Киевской ОГА

Указом №47/2022 президент уволил предыдущего главу ОГА Василия Володина.

Зеленский вручил Кулебе служебное удостоверение и поздравил его с назначением. Глава государства выразил надежду, что знания и опыт нового главы ОГА помогут динамичному развитию региона, сообщил Офис президента.

Кулеба родился в 1983 году в Киеве. В 2005-м окончил Киевский национальный экономический университет. Кулеба занимал должность первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий, отмечается на сайте КГГА.

“Украинская правда” со ссылкой на источники в партии “Слуга народа” писала 12 января, что Кулеба – главный претендент на должность главы КГГА в случае принятия Верховной Радой закона о столице. Кулеба в ответ заявил, что ни с кем не обсуждал свое возможное назначение главой КГГА.

2 февраля Кабмин одобрил назначение Кулебы главой Киевской ОГА.

Контекст:

Зеленский назначил Володина главой Киевской ОГА в июне 2020 года.

Предыдущий глава Киевской областной государственной администрации Алексей Чернышов был уволен президентом Владимиром Зеленским в марте 2020 года, поскольку его назначили министром развития общин и территорий. После перехода Чернышова на работу в правительство Володин был временно исполняющим обязанности председателя ОГА.

Володин был третьим главой Киевской ОГА во время каденции президента Владимира Зеленского.

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