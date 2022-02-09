 

Медики назвали сроки изучения всех последствий коронавируса

09.02.2022, 0:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Обо всех последствиях коронавирусной инфекции станет известно через год после появления последнего штамма вируса, рассказали газете ВЗГЛЯД опрошенные специалисты.

В пресс-службе Сеченовского университета рассказали, что в ходе исследования специалисты выявили заметное снижение уровня мужских гормонов у коронавирусных больных, однако через три месяца после выздоровления показатели фертильности возвращаются в норму.

Хирург-уролог, профессор Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Дмитрий Еникеев, под руководством которого проходило данное исследование, пояснил, что подобные осложнения не встречаются при острой респираторной вирусной инфекции. «Для ОРВИ это не типично, но таких масштабных исследований, конечно, нет. При ОРВИ поражаться могут легкие, это орган-мишень, а о репродуктивной системе при данном заболевании речь идти не должна и не может. Это не системное заболевание», – говорит специалист.

Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев пояснил, что есть два типа последствий у многих инфекционных заболеваний: непосредственные (наступают сразу после болезни) и отсроченные (выявляются спустя определенное время).

«Что касается непосредственных последствий после COVID-19, то они, в общем-то, уже сейчас все известны. Если говорить об отсроченных, то они обычно проявляются в течение года после перенесенного заболевания. Но в связи с тем, что вирус меняется, последствия тоже могут изменяться. Уже сейчас, например, известно, что после «омикрона» непосредственные последствия не такие опасные. Но что будет дальше – покажет время», – говорит вирусолог.

Он подчеркивает, что уже полностью известны последствия после «уханьского» штамма коронавируса, который был самым первым. Однако из-за того, что новые варианты появлялись слишком быстро, досконально изучить осложнения после других штаммов пока не представлялось возможным – вирус все еще активно распространяется.

«Любая инфекция оставляет последствия, и для их выявления нужно время. В случае с коронавирусом мы узнаем обо всех через год после того, как выйдет его последний штамм. Может быть, даже раньше, если не будет каких-то тяжелых последствий», – считает Зверев.

Ранее исследователи из Колледжа врачей и хирургов Колумбийского университета нашли схожие молекулярные изменения в мозгу пациентов, умерших от последствий коронавируса, и тех, кто страдал от болезни Альцгеймера. Поврежденные рецепторы обнаружены не только в сердцах и легких умерших от COVID-19 пациентов, но и в их мозгу.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Смартфоны с экранами 60 Гц теряют популярность на рынке

02.07 / ЦИК обработал 99% протоколов общероссийского голосования

20.12 / Зеленский захотел построить в Украине “Диснейленд” и Голливуд

06.01 / Сборная РФ осталась без медалей на молодежном ЧМ по хоккею

15.07 / NYTimes – под давлением критики администрация Трампа отменила визовые ограничения для иностранных студентов

14.01 / “Что это будет за песня и куда, скоро узнаете”. Полякова показала, как в Испании записывает англоязычную песню со шведским продюсером и “гакает”

17.08 / Экс-кандидат в президенты Белоруссии отверг «поклоны» Лукашенко

18.09 / Стример Mellstroy начал отработку наказания в должности менеджера по закупкам

17.11 / Киев счел российского актера Трубинера угрозой нацбезопасности Украины

13.11 / Состояние Саакашвили ухудшилось, он не смог встать с кровати – Ясько

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика