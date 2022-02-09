Газпром отказался бронировать мощности газопровода «Ямал – Европа»

Газпром вновь не заказал мощности магистрального газопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу, свидетельствуют данные площадки GSA Platform, на которой проходят аукционы.

Газопровод продолжает работать в реверсном режиме, и физический поток газа идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. Мощности магистрали остаются невостребованными и на регулярных, и на дополнительных сессиях аукционов, передает РИА «Новости».

Компания не стала бронировать мощности газопровода в январе на месяц вперед, как делал в прошлом году. Однако компания может использовать магистраль в феврале, выкупая ее мощности на суточных аукционах.

Ранее российская компания Газпром на аукционе не забронировала дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину и не заказала прокачку через Польшу по газопроводу «Ямал – Европа» на второй – третий кварталы 2022 года.

До этого сообщалось, что Газпром вновь увеличил транзит газа через Украину в страны Европы, при этом мощности магистрального газопровода «Ямал – Европа» остаются невостребованными.