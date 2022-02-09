США поддержали идею обсуждения с Россией мер по повышению прозрачности военных учений

США приветствуют обсуждение с Россией мер по повышению прозрачности военных учений, видя возможности для снижения связанных с ними рисков, сообщила первая заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

«Мы уже предложили некоторые возможные пути продвижения вперед в контексте модернизации Венского документа (ОБСЕ) и рассчитываем на продолжение этого процесса», – сказала Шерман на открытии Возобновленного диалога ОБСЕ по европейской безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на постпредство США при организации.

Ранее США выразили готовность продолжать диалог с Россией по гарантиям безопасности, предложенным в декабре Москвой. После получения первого ответа от США глава МИД Сергей Лавров сообщил об отсутствии реакции на вопрос о нерасширении НАТО на восток.

Накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Киев предпринимает все возможные шаги для контроля ситуации с военными учениями в РФ и Белоруссии.