 

Газпром отказался бронировать мощности газопровода «Ямал – Европа»

09.02.2022, 0:49, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Газпром вновь не заказал мощности магистрального газопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу, свидетельствуют данные площадки GSA Platform, на которой проходят аукционы.

Газопровод продолжает работать в реверсном режиме, и физический поток газа идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. Мощности магистрали остаются невостребованными и на регулярных, и на дополнительных сессиях аукционов, передает РИА «Новости».

Компания не стала бронировать мощности газопровода в январе на месяц вперед, как делал в прошлом году. Однако компания может использовать магистраль в феврале, выкупая ее мощности на суточных аукционах.

Ранее российская компания Газпром на аукционе не забронировала дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину и не заказала прокачку через Польшу по газопроводу «Ямал – Европа» на второй – третий кварталы 2022 года.

До этого сообщалось, что Газпром вновь увеличил транзит газа через Украину в страны Европы, при этом мощности магистрального газопровода «Ямал – Европа» остаются невостребованными.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.12 / Чтобы были красивыми — указ Трампа о дизайне официальных зданий вызвал противоречивую реакцию

10.03 / Путин поручил завершить разработку плана по развитию Арктики в течение месяца

12.09 / Военную инфраструктуру в РФ разрешили использовать для запуска гражданских спутников

22.07 / Кулеба заявил о фундаментальной проблеме в соглашении США и ФРГ по “Северному потоку – 2”

17.09 / В Госбюро расследований не исключают, что судью Печерского райсуда Писанца умышленно убили

15.01 / Запад заявил о готовности помочь Украине учениями в странах НАТО

23.07 / Видеокарта Radeon RX 6600 XT снова появилась на фото

13.08 / В BBC непродление рабочей визы своему корреспонденту в Москве назвали прямым нападением на свободу СМИ

19.11 / “Свой героизм они не раз подтвердили”. Монастырский передал наградные пистолеты Кивы подполковникам Нацгвардии

11.08 / В Австралии обнаружены останки еще одного крупного птерозавра

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика