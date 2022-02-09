Госдеп пообещал РФ единый ответ Запада на «вторжение» на Украину

Москва получит единый ответ Запада в случае якобы готовящегося «вторжения» на Украину, для РФ наступят масштабные последствия, сообщила заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер.

«Мы взаимодействуем с союзниками и партнерами посредством дипломатии, но я не буду говорить о частных встречах (итогах переговоров между президентами РФ и Франции по Украине 7 февраля в Москве). Сигнал, который мы стараемся донести до РФ состоит в том, что Запад един», – приводит слова сотрудницы Госдепартамента США ТАСС.

Она повторила утверждения американской администрации о том, что РФ якобы сосредоточила более 100 тыс. военнослужащих на границе с Украиной и продолжает «наращивать силы и технику». «Мы считаем, что они [Россия] находятся на позиции, что могут вторгнуться [на Украину] в любое время», – выступила с утверждением Портер.

«Мы не можем контролировать, что РФ сделает в будущем. Но мы можем ясно заявить вместе с союзниками и партнерами, что наступят масштабные последствия для России, если будет дальнейшее вторжение. Если РФ вторгнется, то <…> союзники по НАТО будут более сильными и едиными», – сообщила представитель Госдепартамента США.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц перед переговорами с лидерами Франции и Польши Эммануэлем Макроном и Анджеем Дудой в Берлине пригрозил, что дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины приведет к серьезным последствиям для РФ – политическим, экономическим и геостратегическим.

В свою очередь президент Польши Анджей Дуда по прибытии на встречу с лидерами Франции и Германии в Берлине призвал страны Запада защитить территориальную целостность стран-союзников, которые не входят в ЕС и НАТО. При этом он уточнил, что говорит об Украине.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что РФ готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что РФ ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.