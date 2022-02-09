Опубликованы характеристики бюджетного смартфона Xiaomi Redmi 10

Новая версия бюджетного смартфона Xiaomi Redmi 10 прошла сертификацию, в связи с чем в сеть попали основные характеристики данного гаджета.

Эксперты обращают внимание на наличие процессора MediaTek MT6769H, обеспечивающего объем оперативной памяти 4 Гб. Версия смартфона 2022 года выйдет с предустановленной операционной системой Android 11, утверждают источники.

Размер экрана по диагонали составляет в устройстве 6,5 дюймов. Качество изображение обеспечено на уровне Full HD+, однако частота кадров составляет всего лишь 90 Гц. Также смартфон получит стандартный аккумулятор емкостью 5000 мАч, к которому прилагается зарядка мощностью 18 Вт. О базовой цене смартфона пока ничего не известно.