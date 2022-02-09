В Петербурге возбудили уголовные дела из-за хищений денег при уборке снега и вышли на след азербайджанской диаспоры

Представители прокуратуры Петербурга проверили снегоуборочные компании города, после чего из-за хищения денег при уборке крыш и улично-дорожной сети от снега возбудили 19 уголовных дел в отношении организаций, часть из которых контролирует азербайджанская диаспора. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Из-за некачественной уборки снега в Петербурге представители прокуратуры провели проверки по 60 адресам. На основании результатов проверки возбудили уголовные дела из-за хищения компаниями бюджетных денег, выделенных на очистку улиц и крыш домов зимой, а также за небезопасное оказание услуг.

Примечательно, что организация ООО «Эн Констракшн Компани», которая по документам якобы занимается чисткой Петербурга от снега, находится в стадии ликвидации. Налоговики выяснили, что указаны недостоверные сведения о фактическом адресе компании и ее владельцах. Как оказалось компания принадлежит азербайджанской диаспоре и существует только по документам, в реальности уборкой города не занимается, получая средства из городского бюджета.

Такая ситуация стала возможной из-за дружбы губернатора Александра Беглова с лидером диаспоры, бизнесменом Вагифом Мамишевым, благородя чему влиятельность и финансовое положение азербайджанских представителей с каждым годом стремительно растет. Петербургские журналисты утверждают, что Мамишев вхож в Смольный и имеет там своих ставленников.