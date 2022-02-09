Австрия передала Госпогранслужбе Украины помощь на €80 тыс.

“Безопасность в Украине – это также безопасность на наших границах”, – отметил Шалленберг.

Австрийская сторона передала помощь почти на €80 тыс. – спальные мешки, резервуары для воды, дизельные генераторы, матрасы.

“Благодарю за многолетнюю поддержку территориальной целостности Украины, независимость и поддержку наших евроатлантических стремлений. Сильная мощная Украина – залог безопасности на восточных границах ЕС. И ваша поддержка – крайне важна для нас”, – сказал глава ГПСУ Сергей Дейнеко.

Госпогранслужба планирует активизировать сотрудничества с Австрией в сфере противодействия трансграничной преступности и терроризма, анализа рисков, обмена информационно-аналитическими материалами и статистическими данными.

“Также стороны видят перспективу сотрудничества по использованию современных технологий, таких как система автоматизированного паспортного контроля E-Gates, система предварительной регистрации пассажиров APIS и других”, – уточнили в релизе.

Контекст:

Главы МИД Чехии, Словакии и Австрии Ян Липавский, Иван Корчок и Александер Шалленберг 7 и 8 февраля находились в Украине с официальным визитом. 7 февраля они посетили прифронтовую зону на Донбассе.

“Мы здесь для того, чтобы продемонстрировать солидарность и поддержку. Чехия, Австрия и Словакия здесь, чтобы дать четкий знак, что выбор, куда должна следовать Украина, остается за украинцами… Безопасность Украины – это безопасность всей Европы”, – сказал Липавский.

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