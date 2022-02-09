Минэнерго США повысило прогноз спроса на нефть в ближайший год

Минэнерго США немного повысило прогноз спроса на нефть в мире – с 100,5 до 100,6 млн баррелей в сутки в 2022 году и с 102,3 до 102,5 баррелей в 2023 году, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США.

«Мы прогнозируем, что мировое потребление нефти в мире составит в среднем 100,6 млн баррелей в сутки в 2022 году, что на 3,5 млн баррелей больше, чем в 2021 году, и больше, чем средний показатель в 100,3 млн баррелей в сутки в 2019 году», – передает РИА «Новости» со ссылкой на доклад.

Отмечается, что мировое потребление нефти в мире вырастет в 2023 году на 1,9 млн баррелей в сутки.

Прогноз средней добычи нефти в стране по итогам 2022 года также повышен на 170 тыс. баррелей в день – до 11,97 млн, на 2023 год – на 190 тыс. баррелей в день, до 12,6 млн баррелей в сутки.

Оценка добычи нефти в 2021 году была повышена на 40 тыс. баррелей, до 11,2 млн баррелей в день.

Напомним, мировые цены на нефть во вторник слабо снижаются, Brent продолжает торговую сессию на уровне выше 92 долларов за баррель.

На этой неделе нефтяные инвесторы ждут публикации краткосрочного прогноза (STEO) минэнерго США во вторник, ежемесячных докладов ОПЕК и МЭА в четверг и пятницу соответственно, а также еженедельных данных о запасах и добыче в США в среду.

Кроме того, на этой неделе ожидается публикация финансовых отчетов нефтеперерабатывающих компаний, таких как BP, TotalEnergies и Equinor. В случае сильных результатов акции компаний поддержат рост цен на нефть.