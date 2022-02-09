 

Эксперт: Мигранты редко подчиняются даже влиятельным лидерам диаспор

09.02.2022, 0:04, Новости дня
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«Лидеры национальных диаспор редко обладают серьезными рычагами воздействия на членов своих сообществ», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Ремизов, комментируя предложение аппарата Совета безопасности использовать потенциал лидеров землячеств для профилактики преступности среди мигрантов.

Как считает президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов, как правило, реальным авторитетом внутри того или иного землячества пользуются крупные бизнесмены. «Степень влияния руководителей диаспоры определяется авторитетом организаций и фирм, которые они возглавляют. Организации и компании, в свою очередь, нередко зависят от власти и от ее поддержки. Такие бизнесмены могут полагаться на гранты, выгодные заказы и прочие формы помощи», – отметил собеседник.

«Но даже у крупного и профессионального этнического предпринимателя далеко не всегда есть реальный вес, чтобы повлиять на поведение представителей своей диаспоры. Это очень неровная от региона к региону ситуация», – отметил Ремизов.

«На мой взгляд, предлагаемые Совбезом меры могут сработать, но только точечно, чтобы разрядить отдельно взятую конфликтную ситуацию. Не стоит расценивать это как системное решение. Самое главное, – не стоит искусственно усиливать эти организации как посредников между властями и диаспорами», – заключил он.

Во вторник в Совете безопасности РФ сообщили о разработке дополнительных мер по противодействию незаконной миграции и профилактике правонарушений со стороны мигрантов, передает «Интерфакс». «Отмечена необходимость повышения эффективности мер, принимаемых в рамках трансграничного сотрудничества с компетентными органами зарубежных государств в сфере противодействия нелегальной миграции», – сообщил пресс-секретарь аппарата Совбеза Евгений Аношин, выступая по итогам заседания Межведомственной комиссии Совбеза по общественной безопасности.

В частности, предлагается использовать потенциал представителей национальных диаспор (землячеств) в целях соблюдения прибывшими мигрантами российского законодательства.

Напомним, ранее в России вступили новые правила фото и дактилоскопии для мигрантов. За прошлый год власти запретили въезд в РФ для более чем 176 тыс. иностранцев. Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как вытащить трудовых мигрантов и их детей из национальных анклавов и интегрировать их в российское общество.



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