 

Иностранную криптобиржу для работы в РФ обяжут иметь представительство в стране

09.02.2022, 0:04, Новости дня
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Иностранная криптобиржа для работы в РФ должна будет иметь представительство на территории страны, говорится в концепции законодательного регламентирования механизмов организации оборота цифровых валют кабмина.

«Покупка и продажа цифровых валют возможна на иностранной бирже. К иностранной бирже цифровых валют также предъявляются отдельные требования для осуществления деятельности на территории Российской Федерации», – приводит концепцию РИА «Новости».

Там же указываются требования: «а) наличие представительства биржи на территории России; б) наличие технической интеграции с системой российского организатора системы обмена цифровых валют».

Также среди требований: наличие договора с организатором системы обмена цифровых валют, которым предусматривается установление запрета вывода денежных средств клиента с иностранной площадки на счета/электронные кошельки, отличные от счета/электронного кошелька клиента у организатора системы оборота цифровой валюты.

В концепции предполагается запрет выступать иностранными биржами цифровых валют юрлицам, зарегистрированным в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), перечень которых утверждается Минфином России.

Также выдвинуто требование на наличие разрешения или лицензии на осуществление биржевой деятельности по операциям с цифровой валютой в соответствии с требованиями законодательства страны местонахождения иностранной биржи цифровых валют (при наличии такого требования по применимому законодательству).

Кроме того, оператором обмена цифровых валют в фиатные по новым требованиям может стать только российское юридическое лицо.

«Оператор обмена цифровых валют, обладающий базовыми правами (модель p2p «обменника») – оператор обмена цифровых валют, осуществляющий обмен цифровой валюты на денежные средства или денежных средств на цифровую валюту, а также обмен одного вида цифровой валюты на другой и действующий от собственного имени и в своем интересе … Требования: а) российское юридическое лицо», – указывается в документе.

Ранее кабмин утвердил концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют.

Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что у Центробанка есть своя позиция по криптовалютам, но регулятор не пытается препятствовать техническому прогрессу.

Напомним, в ЦБ заявили, что масштаб и распространение майнинга криптовалюты на территории РФ несет риски для экономики и финансовой стабильности, поэтому его нужно запретить. Как считают в ЦБ, майнинг создает непроизводительный расход электроэнергии, ставящий под угрозу энергообеспечение жилых зданий, зданий социальной инфраструктуры и предприятий. Также происходящее сказывается на экологической повестке страны.

Минфин РФ также выступает за регулирование, а не запрет криптовалют.



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