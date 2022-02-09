Видео: Макрон в Кремле и в Киеве: главное

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09.02.2022, 0:04, Новости дня
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что достиг своей цели и «остановил эскалацию» конфликта на Украине, когда провел переговоры с коллегами – с Владимиром Путиным в Москве и с Владимиром Зеленским в Киеве. До чего в реальности удалось договориться – с учетом того, что «фразой вечера» стала цитата из песни группы «Красная плесень»?

Теги: 

Украина
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Владимир Путин
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Россия и Украина
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Россия и Франция
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Эммануэль Макрон
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Владимир Зеленский



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