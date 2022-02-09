Видео: Макрон в Кремле и в Киеве: главное

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что достиг своей цели и «остановил эскалацию» конфликта на Украине, когда провел переговоры с коллегами – с Владимиром Путиным в Москве и с Владимиром Зеленским в Киеве. До чего в реальности удалось договориться – с учетом того, что «фразой вечера» стала цитата из песни группы «Красная плесень»?

Теги:

Украина

,

Владимир Путин

,

Россия и Украина

,

Россия и Франция

,

Эммануэль Макрон

,

Владимир Зеленский