Видео: Макрон в Кремле и в Киеве: главное
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что достиг своей цели и «остановил эскалацию» конфликта на Украине, когда провел переговоры с коллегами – с Владимиром Путиным в Москве и с Владимиром Зеленским в Киеве. До чего в реальности удалось договориться – с учетом того, что «фразой вечера» стала цитата из песни группы «Красная плесень»?
Теги:
Украина
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Владимир Путин
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Россия и Украина
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Эммануэль Макрон
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Владимир Зеленский
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