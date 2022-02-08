Samsung представит в РФ новую линейку смартфонов Galaxy A

Среди прочих премьер южнокорейская компания Samsung обещает вскоре представить в РФ новую линейку смартфонов Galaxy A. Как стало известно из достоверных источников, уже получили сертификаты РФ не менее пяти версий мобильных гаджетов, относящихся к данной серии.

Очевидно, корейская компания растянем период презентаций на несколько месяцев, начнет представлять модели смартфонов по одной, что позволит полностью использовать ивент-потенциал для своей маркетинговой политики. Таким образом, Galaxy A73 мы сможем увидеть только во второй половине года, хотя Galaxy A13, скорее всего, покажут публике уже через несколько недель.

Кстати, этот же смартфон вышел в США с поддержкой связи LTE, а в РФ, она пойдет с модемом 5G, что подтверждается записями в каталогах регуляторов.