 

Мундеп Дмитриева: пандемия показала реальное состояние медицины в Петербурге

08.02.2022, 23:48, Новости дня
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Санкт-Петербург плохо справляется с пандемией коронавируса. В Северной столице катастрофическая нехватка КТ-аппаратов, медицинских учреждений и врачей. Муниципальный депутат Светлана Дмитриева уверена, что это результат безразличия Смольного к городу и его жителям, которое явно стало видно во время пандемии.

В городе на Неве в последние две недели устанавливаются рекорды по заболеваемости COVID-19. Местная система здравоохранения не справляется с вирусом, сказываются неудачная кампания по вакцинации, нехватка врачей и перегрузка оставшихся медиков. Также наблюдается острая нехватка специализированного оборудования и медучреждений.

По словам депутата МО «Правобережный» Светланы Дмитриевой, информация о недостатке КТ-аппаратов в городе шокирует. Смольный и губернатор Александр Беглов не учли опыт предыдущих волн коронавируса в Петербурге. Власти также не обеспечили закупку необходимых аппаратов.

«10 аппаратов на город? Для меня это большой шок. Я думала, что у нас получше в городе с медициной, оказывается, все очень плохо. Врачей не хватает, техники не хватает», — подчеркнула мундеп.

Она отметила, что власти Северной столицы совершенно не любят думать на несколько шагов вперед. По ее мнению, такая ситуация очень обидная, поскольку хочется, чтобы Смольный лучше относился к людям.

«Это безразличие. Потому что они знают, что людям будет не хватать КТ-аппаратов, но ничего не делают. Это приводит к тому, что люди тяжелее переносят заболевание, больше получают побочных эффектов. Чиновники знают об этом, но им все равно. Они никаких действий не предпринимают…Пандемия показала, что у нас плохо с медициной абсолютно все», — сказала Дмитриева.

В Петербурге с конца января появилась проблема с очередями в поликлиниках. Люди проводят в медучреждениях по несколько часов в очередях. При этом они находятся в душных помещениях с высокой температурой и симптомами COVID-19. Администрация Александра Беглова не справляется с этим, а недавняя «рекомендация» отказаться от вызова врача на дом потерпела фиаско.



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