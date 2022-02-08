Ученые советуют высаживать деревья на пастбищах для охлаждения климата в тропиках

Климат в тропических широтах становится все жарче. Для того чтобы они не превратились в сплошную пустынную зону, ученые советуют высаживать там деревья.

Этим могут заняться сами фермеры, отмечают представители науки. Деревья естественным образом испаряют воду, полученную из почвы. Ее там много, говорят специалисты. Иначе не росла бы трава.

Кроме того, от деревьев падают большие тени, которые ограничивают перегрев поверхности земли под лучами палящего солнца. Исследования показывают, что правильно высаженные деревья могут ощутимо снизить температуру на отдельных территориях. Но если такая практика обретет массовое распространение, не исключено, что климат можно будет немного охладить во всей тропической зоне.