 

Петиция Ильи Яшина с требованием отставки главы Чечни Рамзана Кадырова

08.02.2022, 23:46, Разное
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…набрала более 100 тысяч подписей за сутки.

Петиция на Change.org, созданная политиком Ильей Яшиным, с требованием отставки главы Чечни Рамзана Кадырова набрала более 100 тысяч подписей за сутки.

Яшин запустил петицию 7 февраля. В тексте обращения отмечается, что Кадыров возглавляет Чеченскую Республику уже 15 лет. По мнению Яшина, за это время глава Чечни «превратил регион в обособленное государство внутри РФ».

«В Чечне действуют свои порядки, а российские законы по сути не работают», — говорится в тексте петиции. Яшин заявил, что чеченские власти допускают публичные угрозы в адрес журналистов, правозащитников, судей и членов их семей и в своей риторике апеллируют к понятию «кровной мести» и обещают отрезать головы своим оппонентам.

«Очевидно, что Рамзан Кадыров не соответствует занимаемой должности и не может быть государственным служащим. Мы требуем от президента РФ подписать указ об увольнении его с поста главы Чеченской республики», — подытожил политик.

Помимо этого, Яшин записал открытое обращение к Рамзану Кадырову и выложил его на YouTube. За сутки оно набрало более 2 млн просмотров.

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Кадыров последние недели выступал с угрозами в адрес чеченской семьи Янгулбаевых после того, как силовики насильно вывезли в Чечню из Нижнего Новгорода Зарему Мусаеву — супругу экс-судьи Сайди Янгулбаева. Глава Чечни призвал иностранные государства «вышвырнуть» семью судьи в отставке — после случившегося с супругой Янгулбаев покинул Россию из-за угроз. Помимо этого, Кадыров призвал возбудить уголовные дела против правозащитника Игоря Каляпина, журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной, а также редакций «Новой газеты» и «Дождя»*.

«Новая газета» обратилась в СК из-за высказываний Кадырова. Депутат Заксобрания Петербурга и зампред партии «Яблоко» Борис Вишневский по поводу слов главы Чечни, депутата Госдумы Адама Делимханова и чеченских силовиков, тоже угрожавших Янгулбаевым, направил обращение в Генпрокуратуру.

*внесен Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

Источник: Новая газета



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