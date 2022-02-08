В Киеве уволили двух учителей после скандалов с русским языком и оскорблениями детей

Первый инцидент произошел в киевской школе №152. В начале декабря 2021 года в сети появилось видео, как учитель истории этого заведения обругал группу учеников, обращаясь к ним на русском языке.

“Сборище подонков и негодяев! Сейчас вы у меня споете! Я вам сейчас мозги выбью на стенку, козлы долбанные! Я ясно сказал? Твари несчастные! Вы у меня сейчас песню споете свою! Вы думаете, что в этой школе вы будете творить что хотите?” – кричал педагог.

ВИДЕОВидео: Любовь Чигирь / YouTube

В пресс-службе языкового омбудсмена сообщили, что администрация школы №152 объявила учителю выговор за нарушение законодательства по педагогической этике и совершению проступков. По заявлению педагогического работника учитель был уволен с работы.

Второй случай произошел также в декабре в столичном лицее №303. Учительница немецкого языка отказалась разговаривать на украинском языке во время учебы, а на замечание ученика начала его критиковать.

“Я горжусь этим: что я не украинка, а русская. Не понимает он русский [язык]. 70 лет все говорили на русском языке – и ничего страшного. А теперь ты можешь выбирать, на каком языке говорить. Он не понимает русского… Такой сложный язык! Я вроде на китайском каком-то писала. Нужно сначала научиться общей культуре, обращаться к учителю нужно с уважением. Понимаешь или нет?” – говорила она.

ВИДЕОВидео: KtoTakieBlogeri / YouTube

Этой учительнице тоже объявили выговор. Она свою вину признала и уволилась по собственному желанию.

“Факт применения негосударственного языка педагогическим работником лицея в образовательном процессе при проведении занятия по немецкому языку является досадным и единственным случаем, которому дана надлежащая оценка администрацией и педагогическим коллективом”, ㅡ говорится в ответе лицея №303 языковому омбудсмену.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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