Чаус рассказал, что из него выбивали показания против Порошенко. Видео опубликовал нардеп Арьев

Чаус сообщил, что его положили на пол в автомобиле и на голову ему сел человек.

“Когда я пытался вылезти, он бил меня кулаками по спине, по почкам. Это продолжалось где-то минут 20–30. Потом меня пересадили в “пирожок” темно-зеленого или темно-синего цвета. Похоже, что это было Peugeot… Они дали мне укол и связали руки-ноги, потом мы поехали”, – отметил он.

По словам Чауса, машина ехала часа два. Спутники сказали, что везут его в Румынию.

Арьев утверждает, что бывшего судью выкрали украинские спецслужбы, а именно Главное управление разведки Минобороны Украины, которое в то время возглавил Кирилл Буданов.

“Они вывозили судью Чауса выбивать показания на личных врагов [президента Украины] Владимира Зеленского”, – заявил нардеп.

Чаус сообщил, что ему дали вопросы, распечатанные на листах. Напротив вопросов стояли плюсы и минусы.

“Там было очень много вопросов, до ста. Под каждым вопросом надо было поставить подпись и да или нет… Сказали, пока не напишешь, что ехал из Киева на самолете и что был в кабинете у [пятого президента Украины Петра] Порошенко и получил от него личное указание засудить [днепровского бизнесмена Геннадия] Корбана, живым из подвала не выйдешь”, – сказал бывший судья.

ВИДЕОВидео: ARIEV / YouTube

Контекст:

Чауса в Украине обвиняют во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с Чауса неприкосновенность. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре говорили в тот день, что Чаус бежал в оккупированный Крым. 12 сентября Соломенский суд санкционировал его задержание, а в ноябре Интерпол объявил Чауса в международный розыск.

В марте 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове.

3 апреля 2021 года Чауса похитили в центре Кишинева, а 30 июля стало известно, что экс-судью обнаружили в селе в Винницкой области.

4 августа Высший антикоррупционный суд в закрытом режиме избрал Чаусу меру пресечения и отправил его под круглосуточный домашний арест. 26 ноября Чаусу продлили круглосуточный домашний арест до 24 января 2022 года, а 12 января – до 3 февраля.

1 февраля 2022 года Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения Чаусу с круглосуточного домашнего ареста на залог 717,9 тыс. грн.

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