 

Евро 2022 по футзалу. УЕФА начал расследование после песни “Путин – х…йло” в исполнении украинцев

08.02.2022, 23:28, Новости дня
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“В соответствии со статьей 31(4) Дисциплинарного регламента УЕФА, инспектор УЕФА по этике и дисциплине был назначен для проведения дисциплинарного расследования сообщений об инцидентах, предположительно имевших место во время полуфинального матча чемпионата Европы по футзалу 2022 года между Украиной и Россией, который состоялся 4 февраля 2022 года”, – говорится в сообщении.

В УЕФА не уточняют, о каких конкретно инцидентах идет речь, однако известно, что 5 февраля российский футбольный союз заявил, что потребовал от организации открыть дисциплинарное расследование в отношении болельщиков сборной Украины. 

Контекст:

4 февраля украинские болельщики исполнили с трибун знаменитую кричалку “Путин – х…йло”. Хит фанатов о президенте РФ Владимире Путине возмутил россиян, и диктор арены на украинском языке попросил фанатов прекратить “песни неспортивного характера”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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