Сайт новостного агентства ЛНР подвергся кибератаке

Сайт официального информационного агентства ЛНР «Луганский информационный центр» (ЛИЦ) во вторник вечером подвергся мощной кибератаке, сообщил главный редактор ЛИЦ Сергей Мешковой.

«Сегодня вечером сайт государственного информационного агентства «Луганский информационный центр» подвергся мощнейшей DDoS-атаке», – приводит слова главреда ЛИЦ ТАСС.

«Недавняя блокировка нашего YouTube-канала и сегодняшняя DDoS-атака – это звенья одной цепи в информационной диверсии против средств массовой информации, которые доносят альтернативную Западу точку зрения о событиях на Донбассе», – сообщил Мешковой.

Американский видеохостинг YouTube в ночь на 4 февраля без объяснения причин удалил канал информационного агентства ЛНР Луганскинформцентр. Также были заблокированы учетные записи Государственной телерадиокомпании ЛНР и пресс-службы управления Народной милиции ЛНР в YouTube. Кроме того, видеохостинг заблокировал каналы министерства информации и управления Народной милиции ДНР.

Напомним также, 4 февраля сбой произошел в работе соцсети «ВКонтакте».