 

В Норвегии создали нетоксичный устойчивый краситель

08.02.2022, 23:04, Новости дня
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Норвежские ученые сообщают, что им удалось создать совершенно нетоксичный нанокраситель, который образует очень устойчивый лакокрасочный слой на разных поверхностях.

Красить этим веществом можно что угодно, начиная от деревянного забора или скамейки, заканчивая автомобилем. Покрытие отлично выдерживает длительное пребывание под солнцем, не лущится от мороза и не смывается дождевой водой. Цветовая палитра тоже неограничена.

По словам ученых, их главной задачей было избавиться от токсичных растворителей. В основу материала положена самая обыкновенная глина, но она накладывается на поверхность нанослоями, образуя очень прочное и качественное покрытие.



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