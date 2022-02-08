«Нравится, не нравится — терпи, моя красавица!»

Подробности «чрезвычайно рискованного» визита Макрона к Путину в Кремль.

В Москве встретились президенты Франции и России. «Дорогой Владимир» и «дорогой Эмманюэль» провели рядом почти семь часов. Сначала — переговоры «с глазу на глаз», потом — ужин, затем — пресс-конференция. В итоге закончилось все после полуночи, а наутро Макрону уже надо было вылетать в Киев. «Мы едем в Москву, а потом в Киев по одной простой причине, — объяснял перед поездками источник в Елисейском. — У нас проблемы не с президентом Зеленским, у нас проблемы — с президентом Путиным, так что именно в Москве мы будем искать способы деэскалации».

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в Кремле. Фото: Пресс-служба президента РФ / ТАСС

Как Макрон «понимает травмы великой нации»

«Мы не ждем «каких-то решительных переломов» от встречи Макрона и Путина», — заранее заявили в Кремле.

«Решительных переломов» не ждали и в Париже. Но надеялись, что Макрон покинет Кремль, получив «ясный сигнал о готовности Путина снизить напряженность» возле украинских границ.

Человек из команды французского президента обозначил три темы, которые тот считает основными на переговорах в Кремле.

Первая задача — «закрепить успехи, которых мы уже добились в «нормандской группе», то есть на встрече («политсоветников») в Париже две недели назад». Закрепление «успеха» может выражаться в объявлении «гуманитарных мер в качестве знака укрепления доверия». Будут обсуждены и «модальности переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы о том, что является существенным для выполнения Минских соглашений, и, в частности, переговоры по закону об особом статусе, по конституционной реформе и другим положениям, касающимся Донецка и Луганска».

Вторая по важности тема для президента Макрона — «меры деэскалации (у границ Украины)».

«И в-третьих, есть вопрос, который президент Франции озвучил (во время выступления 19 января) в Европейском парламенте, — это вопрос об установлении нового порядка европейской безопасности».

Пока контуры этого «нового порядка» обрисованы очень туманно: речь о том, что Европа должна играть более важную роль в определении гарантий собственной безопасности — «в полном соответствии с нашими обязательствами в рамках Атлантического альянса», но и «в диалоге с Россией».

Планировал Макрон — но этот пункт не был обязательным — поговорить с Путиным и о других темах — в частности, о ситуации в Мали, где хунта, вступив в тесное сотрудничество с Москвой, дошла до того, что вынудила уехать из страны французского посла и стала в открытую мешать французской армии и ее европейским союзникам проводить антитеррористическую операцию.

Французская пресса заранее и почти единогласно признала визит «чрезвычайно рискованным» для Макрона, у которого всего через два месяца — первый тур президентских выборов.

Уедет он из Москвы, не получив ничего, а еще хуже — уедет он, и ситуация ухудшится — и вот тебе громкий предвыборный провал на международном направлении. Ну или «успех», за который будет выдана любая уступка со стороны Путина.

На вопрос, зачем нужно было ехать, если достаточно было бы видеоконференции, источник в Елисейском дворце пояснил телеканалу BFMTV о том, что Макрону важно оценить «язык тела», который будет использовать Путин, реагируя на различные темы, а также «спонтанность его реакций».

Сам Макрон перед отъездом дал комментарий воскресной газете JDD. Он с сожалением напомнил, что в прошлом году другие европейские лидеры не поддержали его с Меркель предложение о проведении саммита ЕС‒Россия. «Геополитической целью РФ сегодня явно является не Украина, а уточнение правил сосуществования с НАТО и ЕС», — заверил Макрон, заявив, что «понимает <…> травмы этого великого народа и этой великой нации». Равно как и травмы соседей России.

Кремль: Макрон приехал «с определенными идеями»

В день визита пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что на переговорах «будет абсолютно доминировать тема напряженности в Европе, связанная с ситуацией вокруг Украины, тема гарантий безопасности для России, все, что связано с этими основными проблемами».

В Кремле всячески подчеркивают, что и этот визит, и предшествовавшие ему телефонные переговоры были проведены «по инициативе французской стороны». «Мы знаем, и сам Макрон говорил Путину, что он едет с определенными идеями по поиску возможных вариантов разрядки напряженности в Европе и имеет в виду ими поделиться», — сказал Песков.

Фото: Anatoliy Cherkasov / NurPhoto via Getty Images

Проблема в том, что, даже если бы Путин действительно хотел прекращения любых способов давления на Украину и «наших западных партнеров», Макрон вряд ли может предложить что-то, далеко выходящее за рамки тех писем, что были переданы властям РФ со стороны США и НАТО в конце января.

Песков также отметил «важность» того, что «Макрон возглавляет страну, которая председательствует в Евросоюзе». Но и это не дает Макрону возможности говорить от имени всего ЕС. А добиться, например, от Польши или стран Балтии поддержки путинских инициатив вряд ли получится.

Да и в Кремле — судя по заявлениям прокремлевских политологов — говорить хотят главным образом с Вашингтоном, воспринимая президента Франции и канцлера Германии (Шольц будет в Москве через неделю) скорее как посредников в переговорах с США, а также «оказывателей давления» на руководство Украины.

Тем не менее Макрон пытался перед встречей договориться с зарубежными партнерами хоть о каких-то уступках для нахождения «компромисса» в отношениях с Москвой.

В последние две недели он устроил с этой целью дипломатический марафон, поговорив с руководителями Канады, Германии (дважды), Евросоюза, НАТО, Великобритании, Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, США (дважды).

«Владимир! Хау а ю?»: как все было в Москве

«Владимир! Хау а ю?» — прокричал Макрон, только показавшись в кремлевском зале в 18.30. «Файн. Джаст файн. Хау а ю? — ответил Путин издалека. — Ду ю хэв гуд трип?» — «Вэри гуд».

Вслед за этим российский президент сделал первое деловое предложение (и возможно, одно из немногих, которые останутся исполненными по итогам этих переговоров): «Стульчики поставьте для переводчиков. Сит даун, плиз!»

Сели президенты за такой стол, что их отделяло друг от друга метров восемь, не меньше. С такого расстояния, конечно, трудновато читать «язык тела»… «Мы не встречались уже два года…» — с улыбкой то ли радости, то ли романтической грусти ответил Путин, покручивая в руках аппарат для перевода. «Но все-таки наши контакты никогда не прерывались», — признал хозяин Кремля и для завязки разговора заявил: — Более того, объем товарооборота, несмотря даже на пандемию, подрос…» Путин напомнил о том, что президент Макрон с самого начала своих полномочий выстраивал «особые отношения» с Россией, и вообще символично, что они встречаются в день 30-летия подписания договора «об особых отношениях между Россией и Францией»…

Макрон, поблагодарив, тоже вспомнил о 30-летии… «Но, конечно, именно критическая ситуация в Европе будет занимать нас обоих сегодня…» — сказал он.

После выступления Макрона начались переговоры за закрытыми дверями. Потом был ужин.

К журналистам Путин и Макрон вышли сразу после полуночи.

Пресс-конференция: «Ну посмотрим, как пройдет встреча господина президента в Киеве»

Начал хозяин встречи. Заявил: «Переговоры, по традиции, прошли в деловом ключе, содержательном и полезном». «Продолжили обмен мнениями по поводу адресованных Соединенным Штатам и НАТО российских предложений…» Сказал, что «наши озабоченности были проигнорированы в полученных от партнеров из США и НАТО 26 января ответах…». Потом Путин стал критиковать «политику открытых дверей» НАТО. И вновь повторил известную строчку из документов ОБСЕ: «…не укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств».

Затем президент РФ вспомнил, что НАТО — прежде всего военная организация, «в чем убедились на собственном опыте граждане многих государств»: «Ирак, Ливия, Афганистан, ну и операция <…> в отношении Белграда без санкции Совета Безопасности ООН».

Заявил, что РФ «не может игнорировать» то, что «в военной стратегии НАТО 2019 года РФ прямо названа главной угрозой безопасности и противником». И «придвинув вплотную свою инфраструктуру к нашим границам, НАТО и его государства-члены считают себя вправе нас немножко поучить — где и как нам размещать вооруженные силы…». «А передвижение наших войск по собственной территории <…> представляется как угроза российского вторжения — в данном случае на Украину». «Сами же страны-члены НАТО продолжают накачивать Украину современными вооружениями, выделяют финансовые ресурсы для модернизации украинской армии…» — напомнил Путин.

Фото: Сергей Гунеев / POOL / ТАСС

Потом президент РФ перешел к рассказу о «нежелании киевских властей соблюдать обязательства по Минскому комплексу мер и договоренностей в «нормандском формате».

Потом пояснил о том, что в этой стране наблюдается «массовые систематические нарушения прав человека», «закрываются неугодные СМИ, устраиваются гонения на политических оппонентов…». Президент Макрон при этом почему-то улыбался.

Но российский президент не останавливался: рассказав, что делал Петру Порошенко «предложение» — «предоставить убежище в России» (и еще раз «подтвердив предложение»), Путин стал рассказывать о якобы существующей в Украине «дискриминации русскоязычного населения, которому отказано как в признании его коренным народом — на родной земле, так и в использовании родного языка». «Надеемся, что состоявшееся обсуждение по вопросам гарантий обеспечения безопасности и стабильности в Европе, внутриукраинского урегулирования господин президент (Макрон) — так он, во всяком случае, сказал сегодня — намерен завтра пообсуждать на встрече с киевским руководством». (Имя «киевского руководителя» Путин так ни разу и не назвал, а это прямо-таки «черная метка» с его стороны обычно.)

Потом сказал, что были затронуты другие «международные региональные проблемы» — Нагорный Карабах, Иран; поговорили о двустороннем сотрудничестве…

В конце своего вступления Путин поблагодарил Макрона «за те усилия, которые предпринимает Франция во главе с ним», чтобы урегулировать «очень острый, не буду скрывать, вопрос наших взаимоотношений с НАТО», и «конечно, кризис на юго-востоке Украины». «Ряд его идей, предложений, о которых пока еще рано говорить, все-таки я считаю вполне возможными для того, чтобы положить в основу дальнейших совместных шагов, — похвалил Путин, добавив: — Ну посмотрим, как пройдет встреча господина президента в Киеве…»

Потом вступил Макрон, и тоже говорил, в основном жестко, и даже время от времени «троллил» российского президента.

«Господин президент, вы только что напомнили нам о видении России, будь то Атлантический альянс, ваши интересы безопасности или украинский вопрос. Я думаю, все заметили, что у вас есть сильное видение, которое иногда не совпадает с видением европейцев, Запада», но политика «открытых дверей» «жизненно важна для таких стран, как Швеция или Финляндия».

Затем французский президент снова заявил, что «мы должны вместе рассмотреть «недоразумения, травмы, которые накопились за последние три десятилетия», и о том, что назрела «необходимость построения новых условий, которые только и позволят обеспечить безопасность и стабильность в регионе». Но я думаю, что построение этих новых условий «не означает ни пересмотр соглашений последних тридцати лет, ни пересмотр наших основополагающих принципов, ни ограничение прав отдельных (европейских стран)…».

После этого Макрон перешел к «трем основным темам»: «Первый элемент — необходимость работать очень быстро, чтобы избежать любой эскалации». «Мы обсуждали [эти меры] вместе. Они должны быть подтверждены в ближайшие дни и недели. Они зависят от обмена мнениями с Соединенными Штатами и НАТО, от консультаций с европейцами и от обмена мнениями, который я также проведу завтра с президентом Зеленским, — сказал Макрон, подчеркнув: — Президент Путин заверил меня в своей готовности участвовать в этом процессе и в желании сохранить баланс инициатив, особенно в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины».

Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский. Декабрь, 2021 год. Фото: Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency via Getty Images

«Следующие несколько дней будут решающими <…>, — добавил президент Франции, — но это подразумевает — и я думаю, что это было очень ясно из того, что только что сказал президент Путин <…> — что безопасная и длительная деэскалация требует прогресса по фундаментальным вопросам». Фундамент для построения «новой структуры европейской безопасности» — «Парижская хартия и последующие декларации ОБСЕ».

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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