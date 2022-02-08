“В Украине Россия столкнется с масштабной партизанской кампанией”. Экс-посол США рассказал о последствиях в случае вторжения

“Они уже восемь лет живут под угрозой начала военных действий со стороны России. Но я также был поражен их решимостью. Я действительно уверен, что в случае, если российская армия предпримет новое нападение на Украину, то украинская армия будет сражаться до последнего. Но что еще важнее – многие гражданские лица и ветераны готовы взять в руки оружие и продолжить борьбу. Я думаю, в Украине Россия столкнется с масштабной партизанской кампанией”, – отметил эксперт.

На вопрос журналистки, почему украинские власти заявляли, что ситуация не настолько опасна, как ее представляют западные партнеры, Пайфер ответил: “В Киеве хотят избежать паники. Что же касается Соединенных Штатов, то там предпочитают исходить из того, что события будут развиваться по самому негативному сценарию”.

Экс-посол добавил, что позиция США ему кажется правильной.

“Я не знаю, что решит [президент России] Владимир Путин и его ближний круг. Но мне кажется разумным предполагать худшее и делать все возможное, чтобы объединить наших партнеров и союзников в ЕС, делать все возможное для сдерживания и отговаривания Кремля от решения начать новую военную атаку на Украину”, – подчеркнул Пайфер.

Генеральный секретарь НАТО сообщил в эфире CNN 8 февраля, что риск нового вторжения России в Украину растет.

На вопрос телеведущей CNN о том, согласен ли Альянс с выводом президента Франции Эммануэля Макрона, что ему удалось убедить Путина не идти на эскалацию, Столтенберг сказал, что пока рано говорить, действительно ли российская сторона хочет сесть за стол переговоров.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявлял, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению.

8 февраля Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

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