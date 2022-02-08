 

Додон обвинил Запад в попытках «втиснуть» Молдавию в антироссийскую повестку

08.02.2022, 22:34, Новости дня
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Запад пытается использовать Молдавию в антироссийской повестке, оказывая давление на руководство республики, сообщил экс-президент страны Игорь Додон в эфире телеканала Primul in Moldova.

«Нас «накачивает» Запад, чтобы использовать против России, это не наша повестка, нас пытаются втиснуть в ту повестку, которая идет в мире. А мы видим, что в мире пытаются создать антироссийский альянс, но нам не надо в этом участвовать, мы нейтральная страна», – цитирует РИА «Новости» Додона.

Экс-президент усомнился, что у действующей власти есть свобода принимать решения в вопросах геополитики. При этом он уверен, что республике нужно сохранять нейтральный статус, поскольку ее оборонительная способность невысока.

Ранее Додон назвал президента Молдавии Майю Санду инструментом в руках западных кураторов, которому указывают, что делать.

В прошлый вторник президент РФ Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта РФ и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент РФ впервые дал оценку ответу Вашингтона на требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.

26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения РФ по безопасности.



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