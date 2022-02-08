 

Минобороны предупредило о планах боевиков устроить диверсии в Сирии

08.02.2022, 22:34, Новости дня
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Лидеры бандподполья планируют диверсии против государственных служащих и объектов в сирийских провинциях Хомс, Дамаск, Дераа и Эс-Сувейда, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

«По имеющейся информации, лидеры бандподполья планируют проведение диверсий против государственных служащих и объектов на территории провинций Хомс, Дамаск, Дераа и Эс-Сувейда», – приводит слова контр-адмирала ТАСС.

«Соединенные Штаты и Великобритания продолжают реализацию программы так называемой амнистии для участников террористических группировок. Сотни последователей радикальных течений освобождены из мест заключения и приняты в ряды подконтрольных США вооруженных формирований. Часть из них, по имеющимся данным, переброшена на территорию зоны Эт-Танф (где расположена военная база США и западной коалиции – прим. ВЗГЛЯД)», – сообщил заместитель руководителя российского Центра. Журавлев подчеркнул, что подобные действия провоцируют рост террористической угрозы.

Он также отметил, что российский Центр примирения продолжает работу, направленную на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

Напомним, в конце января первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности всемирной организации заявил, что РФ продолжит операцию по поиску и ликвидации боевиков террористической организации «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в РФ) на территории Сирии.



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