Создана искусственная зубная эмаль, которая оказалась тверже настоящей

В мичиганском университете представили новую разработку, решающую одну из самых распространенных человеческих проблем – карриес. Там ученые представили новые состав покрытия, из которого получается искусственная зубная эмаль, превосходящая по своим основным качествам естественную.

Как пояснили эксперты, сначала исследования велись в другом направлении. Ученые хотели заставить зубы самовосстанавливаться после повреждения эмали. Но когда стало понятно, что это фантастика, стали искать синтетическое вещество для эмали.

В результате получилось покрытие в несколько раз тверже настоящей зубной эмали. И служить оно также смоет значительно дольше, утверждают члены команды разработчиков.