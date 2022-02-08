На территории Англии найдены очередные доказательства затопления Европы

Недавно на территории Англии ученые обнаружили очередные доказательства, что примерно 200 миллионов лет назад практически вся Европа была на морском дне.

О затоплении говорят древние окаменелости морских рыб и животных, которые были найдены в одном из районов. Аналогичные артефакты периодически находят почти на всем континенты, говорят ученые.

Представители науки полагают, что двести миллионов лет назад под водой находилась вся территория от Польши до Великобритании. Скорее всего, суша появилась в результате тектонически сдвигов. Хотя ученые также предполагают, что одновременно могло произойти значительное снижение уровня Мирового океана. Впрочем, действительная причина изменения рельефа не установлена.