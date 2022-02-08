 

На территории Англии найдены очередные доказательства затопления Европы

08.02.2022, 22:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Недавно на территории Англии ученые обнаружили очередные доказательства, что примерно 200 миллионов лет назад практически вся Европа была на морском дне.

О затоплении говорят древние окаменелости морских рыб и животных, которые были найдены в одном из районов. Аналогичные артефакты периодически находят почти на всем континенты, говорят ученые.

Представители науки полагают, что двести миллионов лет назад под водой находилась вся территория от Польши до Великобритании. Скорее всего, суша появилась в результате тектонически сдвигов. Хотя ученые также предполагают, что одновременно могло произойти значительное снижение уровня Мирового океана. Впрочем, действительная причина изменения рельефа не установлена.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / Стала известна дата начала работ по пуску Белорусской АЭС

27.08 / В Беларуси задержано около 20 журналистов, освещавших акцию протеста

26.01 / Премьер Польши – реакция Германии на нарастающий российско-украинский конфликт меня сильно беспокоит

31.07 / В Грузии резко ответили Западу на упоминание о политзаключенных в стране

16.01 / Подготовлен план исследований «Спутника V» на онкопациентах

11.07 / «Россия» решила взыскать убытки с открывшего аварийную дверь самолета пассажира

21.09 / Более 60% расходов украинцев идет на еду, алкоголь, сигареты и коммуналку – Госстат

22.12 / CNN – США отправили в Персидский залив атомную подлодку на фоне обострения отношений с Ираном

10.12 / Россия собралась ввести пошлину на экспорт пшеницы

06.08 / Киселев раскритиковал «гнусную историю» с переманиванием учениц Тутберидзе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика