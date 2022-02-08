 

«Дождь» потребовал от СК возбудить дело

08.02.2022, 22:16, Разное
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…из-за высказываний Кадырова.

Телеканал «Дождь»* обратился в Следственный комитет из-за заявлений главы Чечни Рамзана Кадырова, назвавшего канал, «Новую газету», обозревателя «Новой» Елену Милашину и основателя «Комитета против пыток» Игоря Каляпина «террористами». Об этом сообщается на сайте «Дождя».

В заявлении, подписанном главредом канала Тихоном Дзядко, говорится, что действия Кадырова могут быть квалифицированы по п. «а» ч. 2, ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды). Там говорится, что высказывания главы Чечни были сделаны «с целью возбуждения ненависти, либо вражды, по признакам принадлежности к… социальной группе, которую образуют сотрудники ООО Телеканал Дождь».

На «Дожде» подчеркнули, что никто из его сотрудников не привлекался к ответственности по статье о терроризме, а в отношении канала и его главредов не выносились предупреждения по закону о противодействии экстремистской деятельности. Также на «Дождь» не составлялись протоколы за распространение экстремистских материалов или оправдание террористической деятельности.

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Кадыров 1 февраля призвал возбудить уголовные дела против Каляпина, Милашиной, а также редакций «Новой газеты» и «Дождя». За несколько дней до этого Кадыров назвал «террористами» Каляпина и Милашину, потребовав их задержать. Высказывания были сделаны главой Чечни на фоне ситуации с насильно вывезенной в Чечню Заремой Мусаевой, женой экс-судьи Сайди Янгулбаева и матери правозащитника Абубакара Янгулбаева.

В связи с происходящим возбудить дело против Кадырова ранее потребовала «Новая газета». Также «Комитет против пыток» попросил Генпрокуратуру и СК проверить слова главы Чечни.

*внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию «иностранного агента»

Источник: Новая газета



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