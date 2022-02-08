 

Риск нового вторжения России в Украину повышается – Столтенберг

08.02.2022, 21:59, Новости дня
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“Мы видим угрожающую риторику, очень мощную риторику со стороны России, которая говорит о том, что если мы не согласимся с их требованиями, то будет то, что они называют “военно-техническими последствиями”. И также, конечно, мы имеем историю использования Россией силы против Украины”, – сказал Столтенберг.

Генсек назвал Украину “жертвой агрессии, имеющей право на самозащиту”. Он также подчеркнул, что хотя Украина и не является союзником НАТО, однако Альянс ей оказывает помощь как партнеру.

“Но только для союзников по НАТО мы имеем совершенно незыблемые, непоколебимые гарантии безопасности в соответствии со статьей 5 Соглашения о коллективной безопасности о том, что нападение на одну из стран-членов повлечет за собой ответ от всего Альянса”, – отметил Столтенберг.

На вопрос телеведущей CNN о том, согласен ли НАТО с выводом президента Франции Эммануэля Макрона, что ему удалось убедить президента России Владимира Путина не идти на эскалацию, Столтенберг сказал, что пока рано говорить, действительно ли российская сторона хочет сесть за стол переговоров.

NATO Secretary General Jens Stoltenberg says the risk of a Russian invasion of Ukraine is “going up” amid a frantic diplomatic effort to avoid war pic.twitter.com/YsvJf8Rfkw

— Brianna Keilar (@brikeilarcnn) February 8, 2022

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

28 января Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявлял, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению.

8 февраля Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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