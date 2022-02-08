Госдеп США одобрил оборонную сделку с Тайванем на $100 млн

Соглашение планируется выполнять в рамках программы обслуживания зенитно-ракетных комплексов Patriot. Тайвань запросил у США закупку оборудования и услуг, программа рассчитана на пять лет, ее общая сметная стоимость составляет $100 млн.

В ведомстве отметили, что Тайвань будет использовать возможности этой программы в качестве средства сдерживания региональных угроз и для усиления обороны страны и указали, что предлагаемая продажа оборудования и его техническая поддержка не изменит основного военного баланса в регионе. Также отмечается, что предлагаемая продажа не окажет негативного влияния на боеготовность обороны США.

Контекст:

Островное государство Тайвань заявило об отделении от Китая в 1949 году, после гражданской войны. Оно имеет широкие коммерческие и неформальные связи со многими странами, однако лишь 15 государств признают его правительство как независимое. Пекин не признает Тайвань суверенным государством и считает его своей отколовшейся провинцией.

Вскоре после того, как в США к власти пришел президент Джо Байден, Тайвань заявлял о крупном вторжении китайских боевых самолетов на свою территорию, сообщал BBC. Эксперты считают, что таким образом власти Китая хотели проверить уровень поддержки администрацией Байдена островного государства.

Власти Китая предупредили новую администрацию США и Тайвань о том, что признание Соединенными Штатами независимости острова будет означать войну.

4 февраля в Пекине председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин провели переговоры, после которых сделали совместное заявление, в котором выступили против расширения НАТО и независимости Тайваня.

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