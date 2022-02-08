 

Юлия Салибекова объяснила причины расставания со своим супругом: “Непреклонна в своем решении”

08.02.2022, 21:57, Разное
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Экс-участница телешоу “Дом 2” Юлия Салибекова разместила в разделе Stories личного микроблога в Instagram серию видеороликов, посредством которых объяснила подписчикам причину своего расставания с супругом Тиграном. По словам знаменитости, поведение мужа в семье ставило под угрозу счастливую жизнь их совместных детей.
Стоит отметить, что лишь в декабре ушедшего года Юлия Салибекова и её супруг отметили десятилетие семейных отношений. Со своей стороны Тигран Салибеков недавно уже успел опубликовать на странице в Instagram пост, в котором поделился горестными эмоциями из-за расставания с тремя маленькими сыновьями, и был весьма поддержан подписчиками. Однако красавица в личных Stories пояснила фолловерам несколько другую версию развития событий. В частности, по её словам, муж в вопросе воспитания детей показывал себя очень деспотичным и своенравным. “Когда Тигран психовал, он мог зайти, попрокалывать воздушные шарики Эльдара после дня рождения. А когда Эльдар разлил какашки Баграта на ковер из психов, он мог наказывать – на глазах у ребенка ломать машинки”, – такими невеселыми сюжетами из семейной жизни поделилась с подписчиками хозяйка аккаунта.

Изображение взято с: [email protected]
Юлия Салибекова подчеркнула, что до поры до времени относилась к вышеуказанным выходкам мужа с кротостью и терпением, так как не хотела подвергать его авторитет сомнению в глазах наследников. Однако в определенный момент она “прозрела” и поняла, что подобная динамика развития событий попросту неприемлема. “Вот такой мягкий, добрый Тигран вот такое творил со своими детьми, поэтому я непреклонна в своем решении именно из-за сыновей”, – резюмировала экс-участница “Дом 2”.



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