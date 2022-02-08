Врач-эндокринолог рассказал, как выявить сахарный диабет на ранней стадии и о мерах профилактики

Сахарный диабет, к сожалению, является проблемой со здоровьем у многих людей. Чаще всего причиной становится сбой в работе поджелудочной железы. Также большое значение имеет наследственная предрасположенность. Кроме этого, существуют другие факторы риска. Об этих факторах, а также о том, как распознать недуг на ранней стадии, пояснил врач-эндокринолог Юрий Потешкин.

По словам эксперта, сахарный диабет со временем могут спровоцировать ожирение или избыточный вес, повышенный уровень холестерина, высокое артериальное давление, а также возраст старше 45 лет. Специалист утверждает, что люди, имеющие вышеперечисленные факторы риска, даже при отсутствии жалоб на физическое состояние, должны проходить специальные обследования, а именно, периодически сдавать натощак гликированный гемоглобин, глюкозу крови или пероральный глюкозотолерантный тест. После достижения 45-летнего возраста эти исследования врач рекомендует проходить каждые 3 года.

Симптомами ранней стадии сахарного диабета могут быть быстрая утомляемость, плохое заживление ран, сухость кожных покровов и во рту, частое ощущение жажды. Как правило, большинство людей не обращают внимания на эти тревожные признаки, хотя уже само их наличие является поводом к скорейшему обращению к врачу.

Источник: radiokp.ru