 

Муниципальный депутат Грудин посоветовал правоохранителям Петербурга о необходимости нагрянуть в Смольный

08.02.2022, 21:56, Разное
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Муниципальный депутат Федор Грудин сообщил, что правоохранителям стоило бы нагрянуть в Смольный. Губернатор Александр Беглов должен понести наказание за бездействие чиновников.
Всеми силами Смольный пытается увести от себя внимание правоохранителей. Недавно чиновники натравили полицию на дорожные и жилищные предприятия, написал муниципальный депутат МО «Правобережный» Федор Грудин в своем телеграм-канале.

Издание «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники сообщает, что во вторник городские власти приняли решение провести «снежную» спецоперацию. Стражи порядка посетили в Кронштадте и на Васильевском острове подрядчиков, отвечающих за вывоз мусора и уборку дорог от снега. Во Фрунзенском районе они пришли в жилкомсервисы. СМИ сообщают, что власти не требовали кого-то сажать. Они хотели забрать документацию, чтобы Александру Беглову не пришлось отвечать за коммунальный беспредел в Северной столице.

«В Смольном понимают, что главное в следственных действиях — это не выйти на самих себя, поэтому экстренно ищут виновных в своих же провалах, дабы самим не стать подозреваемыми по уголовным дела. Вообще это характерный тренд для эпохи губернатора Беглова: все вокруг дураки, ленятся, воруют и не работают (а если работают не так, как велит партия, то «активнутые и противные»). Один он стоит в белом пальто и возмущается происходящим», — рассказал депутат.

Грудин отметил, что вице-губернатор Анатолий Повелий в январе обвинил управляющие компании, владельцев зданий, «Мостотрест» и муниципалитеты в снежном коллапсе. Он считает, что виноваты все, кроме администрации города и Комитета по благоустройству.

Грудин рассказал, что уже десять лет чиновники Смольного раздают контракты на уборку города одним и тем же компаниям. Но продолжают делать вид, что они не виноваты.

«Попытка натравить правоохранителей на жилкомсервисы — не более чем отвлечение внимания от истинных проблем города. В Санкт-Петербурге неделями не чистят снег на дорогах, проезжих частях и тротуарах. Не вывозятся кучи снега, причём не из дворов, а с обочин дорог, за которые отвечает город и Комблаг в частности. Просто нужно в очередной раз устроить имитацию бурной деятельности — это ведь проще, чем обеспечить уборку снега и льда в городе. И к тому же хороший способ отвести от себя внимание правоохранителей», — считает мундеп.

Грудин предложил правоохранителям нагрянуть в Смольный. Он считает, что чиновники нерационально используют денежные средства. Депутат рассказал, что власти довели ситуация с уборкой снега до критичной. Грудин подытожил, что лично губернатор Александр Беглов и его подчиненные должны понести наказание «за здоровье тысяч петербуржцев, переломавших руки и ноги на обледеневших улицах и тротуарах».



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