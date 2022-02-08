Парламент Белоруссии назвал виновных в распространении фейков о референдуме

Верхняя палата белорусского парламента заявила, что распространяют фейки о предстоящем референдуме евродепутаты.

«Депутаты Европейского парламента продолжают осуществление неконструктивных действий в отношении Республики Беларусь: в заявлении от 1 февраля 2022 года распространяется фейковая информация о республиканском референдуме … Получая сведения из недостоверных и политизированных источников, они преднамеренно вводят в заблуждение общественность своих государств относительно конституционной реформы в Беларуси», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение палаты.

В сообщении депутатов призвали прекратить беспочвенные размышления, попросив из выработать цивилизованную и конструктивную политику в отношении Белоруссии.

В начале февраля депутаты Роберт Бедронь и докладчик по Белоруссии Пятрас Ауштрявичюс заявили, что в условиях давления на граждан в Белоруссии референдум нельзя считать демократическим выражением воли белорусов.

Напомним, конституционный референдум в Белоруссии официально назначен на 27 февраля, указ подписан главой государства Александром Лукашенко.