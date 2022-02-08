 

Путин призвал заранее готовить кадры для новых отраслей

08.02.2022, 21:48, Новости дня
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Программы подготовки кадров для новых, только появляющихся секторов экономики нужно запускать на опережение, сообщил президент РФ Владимир Путин.

В День российской науки президент Владимир Путин провел заседание Совета при президенте РФ по науке и образованию. Основным вопросом повестки дня стала реализация важнейших инновационных проектов государственного значения.

«Речь сейчас идет не просто о разработке отдельных уникальных решений. Задача заключается в том, чтобы сформировать в нашей стране принципиально новые направления, а в известном смысле даже, может быть, и отрасли», – приводит слова Путина ТАСС.

Как считает глава государства, нужно создать собственное передовое оборудование и средства производства, а также наладить их выпуск. Это чрезвычайно важно, чтобы повысить уровень технологической независимости России, отметил Путин. Кроме того, продолжил он, необходимо провести технологическую модернизацию существующих предприятий, лабораторий и возвести новые, развернуть исследовательские проекты, в том числе с участием соотечественников и зарубежных ученых мирового уровня.

Глава государства отметил, что по многим направлениям уже предусмотрены финансирование и работа в целом, и призвал интегрировать эти механизмы. Путин также напомнил, что год назад были приняты знаковые решения для поддержки инноваций, в том числе расширены полномочия Совета по науке и образованию и правительства РФ по управлению научно-технологическим развитием.

«Смысл этих решений – в том, чтобы обеспечить единую координацию, четкое распределение ответственности между министерствами и ведомствами, научными центрами, вузами, государственными и частными компаниями. Организовать всю эту работу в рамках технологических контуров – от научного исследования до получения конкретного продукта и масштабирования его производства», – объяснил президент.

Стоит отметить, что в рамках празднования Дня российской науки более 40 выдающихся экспертов – это представители науки, IT-индустрии, бизнеса, образования, а также государственные деятели –
на протяжении семи часов рассказывали молодежи о самых перспективных исследованиях и прорывных открытиях в регионах и в стране за последние годы, делились своими знаниями и представлениями о науке будущего. Эти лекици прошли в рамках марафона «Знание» о науке будущего», которое провело общество «Знание» сразу в мультимедийных лекториях в нескольких российских регионах: Вологде, Екатеринбурге, Казани, Сочи и Туле.

Всего общество «Знание» открыло девять таких лекториев в разных регионах РФ. Планируется соединить их в единую систему, управляемую из одного центра в Москве. Во время прямых эфиров лектории смогут связываться между собой.

«Это такие точки притяжения для молодежи, которая тянется к знаниям», – сказал генеральный директор общества Максим Древаль, добавив, что лектории являются и «трибунами для талантливых лекторов, ученых, просветителей, которые хотят такими знаниями делиться».

 «Российская наука подарила миру огромное количество легендарных имен и величайших открытий. Что очень важно, она продолжает стремительно развиваться и вписывает в свою историю новые имена», – подчеркнул Древаль.



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