Окончательное решение медицинского вопроса

Башкирские медики протестуют против вызванных дефицитом кадров переработок и низких зарплат. За это их начали увольнять.

Четвертые сутки в башкирском Ишимбае продолжается «итальянская забастовка» медработников Центральной районной больницы. Врачи, фельдшеры и водители скорой помощи требуют повышения зарплат — они здесь едва достигают 29 тысяч рублей в месяц ($383) — и снижения нагрузки, образовавшейся из-за нерешаемого вопроса с дефицитом кадров. Сейчас, по словам медиков, на 10 ставках врачей скорой помощи в Ишимбае трудятся 3 человека, на 59 ставках фельдшеров — 31 человек.

Всего участие в забастовке принимают 45 медработников.

Из заявления о начале забастовки

«Мы работаем в тяжелейших условиях, каждый работник нашего отделения, по сути, работает «за себя и за того парня». <…> Мы добросовестно исполняем свои должностные обязанности, но наша профессиональная гордость не позволяет нам наблюдать, как наши сограждане лишаются скорой медицинской помощи. Вместо положенных по закону двух медиков в бригаде работает один! Нас фактически вынуждают нарушать стандарты оказания медицинской помощи», — говорится в заявлении о начале забастовки.

Демарш медиков — и это важно — не связан с отказом от работы. «Итальянская забастовка», напротив, подразумевает исключительное следование инструкциям:

работать с пациентом столько времени, сколько отведено стандартами, то есть от 20 до 40 минут, кропотливо заполнять документы. Единственное, что могло действительно идти вразрез с устремлениями руководства больницы, — отказ бастующих от внутреннего совместительства, да и тот с пометкой: «В целях выполнения прежнего объема работы работодатель вправе предложить фельдшерам и врачам работу в соответствии со ст. 153 ТК РФ с оплатой не менее чем в двойном размере».

И оттого решение главного врача Валерия Шапочкина уволить фельдшеров Рамиля Разяпова, Веру Высогорец и Альбину Абдрахманову выглядело для бастующих еще более неожиданным.

Даже формальная причина увольнения Высогорец и Абдрахмановой звучит необычно: их обвинили в том, что они не вышли на работу в свой выходной день — 5 февраля.

Абдрахманова рассказала «Новой», что в тот день ей позвонили из отдела кадров Ишимбайской ЦРБ и спросили, почему она не на рабочем месте, на что Абдрахманова ответила, что не должна быть там, потому что по графику работает в другое время. После этого разговора ее вызвали в больницу, где главврач сказал Абдрахмановой, что направил ей уведомление о вызове на работу «Почтой России». На вопрос Абдрахмановой, где она поставила подпись о том, что согласна выйти на работу в выходной день, ей и передали приказ об увольнении.

— Нас никогда не вызывали на работу по «Почте России». Я была в почтовом отделении, там мне сказали, что писем за последние семь дней на мое имя не приходило, — рассказывает Абдрахманова. — Мне очень тяжело принять увольнение. Я люблю свою работу, не могу себя представить на другом месте.

Вместо положенных по закону двух медиков в бригаде работает один. Сами медики считают это нарушением стандартов и качества оказываемых услуг. Фото: Вконтакте

Похожую историю «Новой» рассказала и Вера Высогорец. В субботу, в ее выходной день, женщине позвонили из больницы и сообщили, что она «прогуляла» смену. После короткого спора ее вызвали в отдел кадров, «чтобы разобраться в ситуации». Высогорец сообщили, что накануне ей якобы позвонили из больницы и предупредили о выходе на работу и что уведомление об этом ей также направили почтой.

— По Трудовому кодексу я должна дать письменное согласие на выход на работу в выходной день, но никто меня не уведомил об этом. Мне сказали, что я пропустила работу, на этом основании меня уволили. Накануне вечером мне позвонили с неизвестного номера, по цифрам я предположила, что телефон связан с больницей. Но на другом конце линии молчали, когда я попыталась выяснить, кто звонит, — говорит Высогорец.

— На мой вопрос о том, где уведомление, направленное мне «Почтой России», потому что я не видела его, главврач сказал, что не отвечает за работу «Почты России».

Рамиля Разяпова который, помимо прочего, является председателем ячейки медицинского профсоюза «Действие», уволили по другой причине — «в связи с отсутствием дефибриллятора на выездах в ночную смену». Как рассказал «Новой газете» сам Разяпов на выездах в ночь с 4 на 5 февраля он действительно пользовался портативным дефибриллятором, который был передан ему предыдущей сменой, в связи с тем, что стационарный дефибриллятор «находился на зарядке».

Сотрудники профсоюза «Действие» и сами уволенные фельдшеры считают, что увольнения непосредственно связаны с забастовкой.

— Процедура увольнения была нарушена даже формально-юридически, она незаконна. Абдрахманову и Высогорец уволили за «прогулы», хотя в основном графике работы 5 февраля у них смен не было. Работодатель аргументирует свое решение тем, что он якобы издал приказ в соответствии со статьей 113 ТК РФ о привлечении сотрудников к работе в выходной день. При этом главврач сказал фельдшерам, что приказ был направлен «Почтой России», хотя Абдрахманова, например, до вечера 4 февраля находилась на рабочем месте, где ей могли вручить документ лично. Разяпов в свою очередь, был уволен за то, что стационарный дефибриллятор, который обычно находится в машине скорой помощи, «был на зарядке», а он [Разяпов] вместо него пользовался портативным. Это не может считаться однократным грубым нарушением трудовой дисциплины. Уволить троих очень опытных и компетентных медработников в условиях признаваемого кадрового дефицита — странное решение. Мы считаем, что на самом деле причина этих увольнений заключается в том, что Абдрахманова, Разяпов и Высогорец — самые активные члены профсоюза в больнице, они разговаривают со СМИ, выступают с видеообращениями. Они — ядро коллектива, начавшего «итальянскую забастовку», — говорит региональный координатор профсоюза «Действие» Антон Орлов.

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Сейчас медработники Ишимбайской ЦРБ продолжают «итальянскую забастовку». При этом они даже решили отказаться от некоторых первоначально выдвинутых условий (например, согласились работать в недоукомплектованных бригадах) — в связи с дефицитом кадров, уходом некоторых сотрудников на больничный и новой волной коронавируса.

— Мы разговаривали с коллективом о случившемся. Они сказали, что будут держаться до конца, будут поддерживать нас. Если нас не восстановят, сказали, что сами уволятся, — рассказывает Разяпов.

— Мне не дали даже объяснительную написать. Просто вручили заполненный приказ об увольнении, и все. Это из ряда вон выходящий прецедент. Даже не было дисциплинарных взысканий никаких, а тут на тебе — увольнение. Они сами говорят, что у нас серьезный дефицит кадров, что кадры неоткуда брать. Наше увольнение на этом фоне — абсурд.

В Министерстве здравоохранения Башкирии «Новой газете» заявили, что ведомство начинает проверку законности увольнения медиков из Ишимбайской ЦРБ. Главный врач больницы на звонки корреспондента «Новой» не ответил.

Юристы профсоюза «Действие» подготовили иски в суд об их восстановлении на работе, а сами фельдшеры подали заявления в Ишимбайскую межрайонную прокуратуру. Кроме того, обращения с вопросами будут направлены в Гострудинспекцию и прокуратуру республики.

Риза Хасанов, специально для «Новой»

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