Кто не скачет? – Личное мнение

Можно ничего не понимать в фигурном катании, но вчерашний прокат Камилы Валиевой ничего, кроме восторга, вызвать не может.

Есть хорошие спортсмены. Есть одарённые. Трудолюбивые, старательные — все они соревнуются друг с другом.

А есть Камила Валиева — у неё просто нет соперников.

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После произвольной программы Камилы в командных соревнованиях встали и аплодировали даже другие сборные. Те, то претендовал на медали, в том числе — золотую. Это — тот случай, когда сами соперники понимают, что даже завидовать не имеет смысла.

Угадаете, кто не встал?

Канада, США — все восхищались Камилой. Не встала только команда Украины — сидели, насупив лица.

На что претендовала команда из Киева? На место в тридцатке? Значит, дело даже не в спортивном соперничестве, а в чём-то ещё.

Неужели, украинские фигуристы решили, что мнимое вторжение на Украину готовит лично Камила? Или олимпийский принцип, что спорт — вне политики, для украинских спортсменов потерял актуальность?

Японцы, китайцы, американцы и немцы в восторге. Им, как и нам, довелось увидеть программу, которой на сегодня нет просто равных. Никто не сдерживает эмоций, восторга — соперники вскочили и хлопают.



Фото: Соцсети

Да и как можно сдержать восторг? Учитесь у украинской команды.

«Весь мир встал после проката Валиевой, а Украина — нет. Как такое возможно? Это зомбирование и политическая агитация с запугиванием и шантажом спортсменов. Это неправильно и совсем не по-олимпийски», — председатель Комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев.

Угрюмые лица, будто их Камила чем-то обидела. Чем интересно?

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