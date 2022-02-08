 

Современная мода на стороне комфорта и практичности: какие джинсы будут в тренде этой весной

08.02.2022, 21:29, Разное
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Современная мода явно тяготеет к практичности и комфорту. Весной 2022 года в моде будут удобные и при этом стильные джинсы. Вот семь моделей, на которые модницы должны обратить свое внимание в новом сезоне.

Джинсы-трубы

Такие модели сегодня в тренде. Свое название они получили из-за широких прямых штанин. Обязательное условие – высокая посадка.

С разрезами (главное фото)

Разрезы на джинсах – это один из способов самовыражения. Этот элемент подчеркивает индивидуальность и делает образ стильным. Особенно хорошо смотрятся разрезы сбоку. Такая модель идеально вписывается в повседневные весенние образы.

С подворотами

Этот тренд останется надолго. Девушки часто подворачивают классические джинсы. Подвороты не нужно делать слишком широкими, завернуть штанины следует на 3-4 см.

Слоучи

Нельзя не сказать о джинсах-слоучах с высокой узкой талией и довольно широкими штанинами, сужающимися к щиколоткам. Низ выглядит объемно, поэтому есть смысл надеть с такими джинсами облегающую водолазку или топом. Высокая посадка дает возможность приблизиться к силуэту “песочные часы”.

Скромный декор

Все уже насытились навязчивым декором. Модницы не хотят носить штаны со стразами, вышивкой и сильно рваными коленями. Все эти детали удешевляют внешний вид. Аккуратный небольшой разрез на колене, наоборот, делает образ оригинальным.

Клеш от бедра

Расклешенные джинсы обещают стать трендом весной 2022 года. Клеш от бедра помогает зрительно удлинить ноги, стать выше и стройнее. Лучше всего выбрать джинсы с высокой посадкой, особенно если нужно скрыть недостатки фигуры в области живота и бедер.

С необработанным низом

И еще одни актуальные джинсы на весну 2022 года – это модели с необработанными по нижнему краю штанинами. Это беспроигрышный вариант для поклонниц стиля кэжуал. Такие джинсы выглядят актуально и свежо, делает фигуру более стройной. С необработанным краем лучше всего смотрятся укороченные джинсы.



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