Скандалы: Часть компаний виновных в снежном коллапсе в Петербурге контролирует азербайджанская диаспора

В Санкт-Петербурге возбудили сразу 19 уголовных дел в отношении организаций, которые были задействованы в уборке кровель и улично-дорожной сети

Примечательно, что часть снегоуборочных компаний может контролировать азербайджанская диаспора. Всерьез заняться вопросом халатной уборки снега в Петербурге правоохранительные органы решили в конце зимы. Изначально на коммунальный коллапс обратила внимание местная прокуратура. После этого на основание собранных материалов были возбуждены уголовные дела о хищении денежных средств, которые администрация выделила на очистку города.

Петербургские СМИ сообщают, что обыски силовики проводят сразу по 60 адресам. Ответственные за снежный коллапс компании также привлекут за небезопасное оказание услуг.

Ярким примером компании, которая принадлежит азербайджанской диаспоре является ООО «Эн Констракшн Компани». Данная организация по документам занимается чисткой города, однако на деле находится на пути к самоликвидации. Согласно данным картотеки «За честный бизнес» , федеральная налоговая служба выявила, что адрес компании и ее владельца является недостоверным. Таким образом компания существует только на бумаге и на самом деле, судя по всему, ей руководят азербайджанские диаспоры, которые зарабатывают деньги на городе.

По данным СМИ, губернатор Петербурга Александр Беглов может иметь отношения и диаспорой. Это во многом связанно с тем, что его родиной является солнечный Баку. Видимо, в подарок диаспоре Беглов даже поставил в Петербург памятник в честь воинов-азербайджанцам, которые участвовали в обороне Ленинграда.