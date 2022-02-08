 

Мнение: Зачем Путин встретился с «лидером терроризма»?

08.02.2022, 21:18, Разное
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Вообще-то в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Главы государств встретились, провели переговоры, вместе поужинали, ответили на вопросы в ходе  совместной пресс-конференции. В общем, провели вместе около семи часов.

Из Москвы Эммануэль Макрон полетел в Киев…

Но мне вот что интересно.

Зачем Путин встретился с человеком, обращаясь к которому в октябре 2020 года Рамзан Кадыров написал: «Что ж, Макрон, если ты называешь его [человека, отрубившего голову учителю истории в Париже — И.М..] террористом, то в таком случае, ты в сто крат хуже, ведь ты вынуждаешь к терроризму, подталкиваешь к нему людей, не оставляешь выбора, создаешь все условия для взращивания экстремистских идей в головах молодежи. Ты можешь смело называть себя лидером и вдохновителем терроризма в своей стране».

отсюда

Однажды Кадыров сказал: «Я солдат Путина…». Получается, что солдат назвал Эммануэля Макрона «лидером терроризма», но генерал проигнорировал мнение солдата и встретился с этим самым «лидером терроризма»?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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